تلقى، ريال مدريد هزيمة ثقيلة فجر اليوم السبت من نظيره أتلتيكو مدريد في الكأس الدولية للأبطال.
ونجح أتلتيكو مدريد في تحقيق الفوز بسبعة أهداف مقابل ثلاثة للملكي.
وقال زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريدأن اللاعبين لم يخفقوا، ولكنهم مازالوا يستعدون للموسم الجديد وعليهم أن يكونوا هادئين، ويجب أن يكونوا مستعدين لبداية الدوري.
وأضاف أن سبب الهزيمة سرعة إحراز
وأكد أن الهزيمة لا تقلقه ولكنها تؤلمه ولكنهم لا يستطيعوا أن ينظروا للخلف، مشيرًا أنها كانت مباراة سيئة وسوف يفكروا فيما فعلوه لمحاولة القيام بشيء مختلف في المباراة التالية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. ملخص وأهداف فضيحة ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.