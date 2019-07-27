شاهد.. ملخص وأهداف فضيحة ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد

تلقى، ريال مدريد هزيمة ثقيلة فجر اليوم السبت من نظيره أتلتيكو مدريد في الكأس الدولية للأبطال.

ونجح أتلتيكو مدريد في تحقيق الفوز بسبعة أهداف مقابل ثلاثة للملكي.

وقال زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد

أن اللاعبين لم يخفقوا، ولكنهم مازالوا يستعدون للموسم الجديد وعليهم أن يكونوا هادئين، ويجب أن يكونوا مستعدين لبداية الدوري.

وأضاف أن سبب الهزيمة سرعة إحراز

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الفريق المنافس للأهداف في الدقائق الأولى ثم تركوا لاعبي الملكي الثغرات وأصبح الأمر أكثر صعوبة.

وأكد أن الهزيمة لا تقلقه ولكنها تؤلمه ولكنهم لا يستطيعوا أن ينظروا للخلف، مشيرًا أنها كانت مباراة سيئة وسوف يفكروا فيما فعلوه لمحاولة القيام بشيء مختلف في المباراة التالية.