الأهلي يرفض التحكيم المصري لمباراة القمة أمام الزمالك

رفض الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي فكرة إسناد إدارة مباراة القمة أمام الزمالك لطاقم تحكيم مصري.

وحسم الأهلي لقب الدوري ولكن الفريق الأحمر أبدى رغبته في تعيين حكام أجانب لمباراة الزمالك خاصة أن مباريات القمة تحظى باهتمام جماهيري.

ويلتقي الأهلي نظيره الزمالك غداً الأحد في قمة وختام الدوري الممتاز على ملعب برج العرب بالإسكندرية. مصري.وحسم الأهلي لقب الدوري ولكن الفريق الأحمر أبدى رغبته في تعيين حكام أجانب لمباراة الزمالك خاصة أن مباريات القمة تحظى باهتمام جماهيري.ويلتقي الأهلي نظيره الزمالك غداً الأحد في قمة وختام الدوري الممتاز على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

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