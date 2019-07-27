رياضة | برشلونة يحقق فوزا سهلا على فيسيل كوبي بثنائية "بيريز"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يحقق فوزا سهلا على فيسيل كوبي بثنائية "بيريز" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادي برشلونة فوزا سهلا على فيسيل كوبي الياباني بهدفين دون رد في المواجهة التي جمعتهما ظهر اليوم على ملعب كوبي، ضمن منافسات بطولة راكوتين الودية المقامة على أرض اليابان، استعدادا للموسم القادم.

وجاءت ثنائية برشلونة في شوط المباراة الثاني عبر لاعبه الشاب كارليس بيريز في الدقيقتين 59 و86.

وشهدت المباراة مشاركة صفقات برشلونة الجديدة حيث شارك الفرنسي أنطوان جريزمان منذ البداية، والثنائي فرينكي دي يونج والحارس نيتو في شوط المباراة الثاني.