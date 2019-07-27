رياضة | شريف إكرامي يحصل على راحة من التدريبات التأهيلية بالأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شريف إكرامي يحصل على راحة من التدريبات التأهيلية بالأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل شريف إكرامي حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على راحة من التدريبات التأهيلية التي يخضع لها داخل مقر النادي بالجزيرة، للتعافي بشكل نهائي من الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

ووفقا للبرنامج التأهيلي يعود إكرامي للمران الجماعي في فترة أقصاها أسبوعين، بعد الاطمئنان بشكل تام على جاهزيته.

وخضع إكرامي لجراحة في الركبة بألمانيا، واطمأن على حالته خلال زيارته الأخيرة للطبيب الذي أجرى له الجراحة ويخوض الحارس المرحلة الأخيرة في برنامجه التأهيلي.