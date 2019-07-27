رياضة | نيدفيد ومحمد محمود يؤديان تدريبات تأهيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيدفيد ومحمد محمود يؤديان تدريبات تأهيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام كريم نيدفيد ومحمد محمود لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء تدريبات منفردة في حمام السباحة، في إطار البرنامج التأهيلي الخاص بهما لتقوية العضلات.

وأدى ثنائي الأهلي جلسة في «الجيم» تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل بالنادي، قبل استكمال البرنامج التأهيلي ببعض التدريبات في حمام السباحة بالنادي.

وأجرى نيدفيد جراحة غضروف الركبة، فيما خضع محمود لجراحة الرباط الصليبي وتحسنت حالتهما في الفترة الأخيرة.