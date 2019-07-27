رياضة | عمار حمدي يتعافى من الإصابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمار حمدي يتعافى من الإصابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك عمار حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في جزء من مران اللاعبين الغائبين عن معسكر الفريق المقام بالاسكندرية؛ استعدادا لمواجهة الزمالك غدا في ختام منافسات الدوري.

وغاب عمار عن تدريبات الفريق الجماعيه قبل السفر إلى الاسكندرية؛ بسبب تعرضه لكدمة في وجه القدم خلال مشاركته في مران الفريق.

وتماثل اللاعب للشفاء، وشارك في جزء من المران الجماعي اليوم الذي اشتمل على جانب بدني وتدريبات الكرة؛ في إطار التحضير للفترة المقبلة.