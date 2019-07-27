مسعود أوزيل وزوجته يتعرضان للاعتداء.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض النجم الألماني مسعود أوزيل، لاعب فريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، وزميله البوسني سياد كولاسيناك، لهجوم مسلح بالأسلحة البيضاء، من قبل مجهولين على دراجات نارية، في العاصمة البريطانية لندن.

مقطع فيديو كان قد أظهر وجود أوزيل برفقة زوجته التركية امينة جولشيه، واللاعب البوسني سياد كولاسيناك الذي تصدى للمهاجمين، قبل أن يلوذ المهاجمين بالفرار على متن دراجة نارية.. وفور قيام المسلحين بالهجوم عليه، خرج كولاسيناك من سيارة أوزيل من أجل التصدي لهم، قبل أن يشتبك مع رجل آخر يرتدي خوذة، وهرب أوزيل بسيارته إلى الأمام وظل زميله البوسني في عراك مع المهاجمين.

صحيفة “ميرور” البريطانية، ذكرت أن مجموعة مسلحين يستخدمون الدراجات النارية بغرض السرقة هاجموا مسعود أوزيل الذي كان يقود سيارته رفقة زميله بالفريق اللندني اللاعب البوسني.

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الصحيفة أضافت، أنه بعد مطاردة لوقت طويل، هاجموا أوزيل داخل السيارة، ولكن كولاسيناك قفز منها وحاول ضرب المهاجمين لإبعادهم عن الألماني.. مشيرة إلى أن أوزيل ترك سيارته بعد ذلك وانطلق إلى مطعم، وهرع العاملون في المطعم لمساعدة اللاعبين.

وقال أحد شهود العيان: بدا أوزيل مرعوبا تماما، كما هي الحال بالنسبة لكل من تعرض للمطاردة من قبل رجال بالسكاكين، بدا كما لو كان يركض من أجل حياته.

وأضاف: رأيته يختفي في المطعم كما أن المسلحين لم يخلعوا خوذهم وكانوا جميعا يرتدون ملابس سوداء طويلة الأكمام في هذا الطقس الحار حتى لا يعرفهم أحد.

وذكر تقرير للشرطة أن أشخاصا مجهولين كانوا يعتزمون سرقة لاعبي الفريق اللندني اللذين لم يصابا بأذى، وفي الوقت الحالي، لم يتم القبض على أحد متورط في الحادثة، والتحقيق مستمر.