الأهلي السعودي يضم البرازيلي لوكاس بـ 8 ملايين دولار

جدة - وكالات - الخليج 365

قالت تقارير صحفية سعودية، اليوم السبت، إن النادي الأهلي السعودي توصل إلى اتفاق مع إدارة بالميراس البرازيلي لضم اللاعب لوكاس ليما إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، وذلك مقابل ثمانية ملايين دولار.

وذكرت صحيفة “الشرق الأوسط” أن الأهلي توصل لاتفاق للتعاقد مع لوكاس ليما بعد اجتماعات طوال الساعات القليلة الماضية بين ممثل من النادي السعودي وإدارة النادي البرازيلي.

وأضافت الصحيفة أن الناديين توصلا إلى اتفاق بينهما، في حين يتبقى فقط البنود الخاصة باللاعب.

وتضم قائمة الأهلي سبعة لاعبين أجانب هم: السوري عمر السومة، ودجانيني تفاريس من الرأس الأخضر، والصربي دانييل ألكستيش، والبوسني ألفيس ساريتش، والبرازيلي جوزيف دي سوزا، ومواطنه أديرلان سانتوس، والتشيلي باولو دياز.

وأنهى الأهلي الموسم الماضي في المركز الخامس بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان (دوري المحترفين السعودي)، ويستهل مشواره في المسابقة بالموسم الجديد بمواجهة العدالة.

وقبل انطلاق منافسات الدوري السعودي، يواجه الأهلي فريق الهلال السعودي في دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا.