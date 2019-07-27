شكرا لقرائتكم خبر عن الغائبون عن الأهلي في القمة يتدربون بـ«التتش».. وراحة لـ«إكرامي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الغائبون عن معسكر الفريق المقام في الإسكندرية استعدادًا لمباراة القمة، تدريباتهم، صباح اليوم السبت، على ملعب التتش، لتجهيزهم للمرحلة المقبلة.

واشتمل المران على جانب بدني وتدريبات الكرة، وذلك ضمن البرنامج الذي أعده اليخاندرو، مخطط الأحمال، لمجموعة اللاعبين الغائبين عن المواجهة الأخيرة في الدوري.

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وحصل شريف إكرامي، حارس الفريق، على راحة من التدريبات التأهيلية التي يخضع لها داخل مقر النادي بالجزيرة، للتعافي بشكل نهائي من الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

ووفقا للبرنامج التأهيلي يعود إكرامي للمران الجماعي في فترة أقصاها أسبوعان، بعد الاطمئنان بشكل تام على جاهزيته.

وخضع إكرامي لجراحة في الركبة بألمانيا، واطمأن على حالته خلال زيارته الأخيرة للطبيب الذي أجرى له الجراحة ويخوض الحارس المرحلة الأخيرة في برنامجه التأهيلي.