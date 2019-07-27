ثنائي الأهلي «نيدفيد» و«محمود» يواصلان التدريبات التأهيلية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض كريم نيدفيد ومحمد محمود، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات منفردة في حمام السباحة، في إطار البرنامج التأهيلي الخاص بهما لتقوية العضلات.
وأدى ثنائي الأهلي جلسة في «الجيم»، تحت إشراف طارق عبدالعزيز، إخصائي التأهيل بالنادي، قبل استكمال البرنامج التأهيلي ببعض التدريبات في حمام السباحة بالنادي.
وأجرى نيدفيد جراحة غضروف الركبة، فيما خضع محمود لجراحة الرباط الصليبي وتحسنت حالتهما في الفترة الأخيرة.
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