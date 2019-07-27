شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رضا عبد العال: هذا المدرب هو الأفضل لقيادة منتخب مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رشح رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك السابق، تاكيس جونياس، المدير الفني لفريق وادي دجلة، لتولي تدريب المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة.

وقال «عبد العال»، في مداخلة تليفزيونية: «لدينا مدرب أجنبي أصبح له خبرة جيدة في الدوري المصري، هو تاكيس جونياس، جعل من وادي دجلة فريقا أوروبيا».

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وأضاف: «من الأفضل التعاقد مع جونياس، وأظن أنه سيجرب فكره مع لاعبي المنتخب، بشرط آلا نفرض عليه أي لاعب».

وكان مجلس اتحاد الكرة السابق، برئاسة هاني أبوريدة، قد أقال المدرب خافيير أجيري وجهازه المعاون، عقب خروج منتخب مصر من أمم إفريقيا، بالخسارة أمام جنوب إفريقيا في دور الـ16.