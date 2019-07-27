شكرا لقرائتكم معسكر إعداد لحكام الإمارات بألمانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل اليوم مجموعة من حكام دولة الإمارات العربية، للدخول فى معسكر إعدادى للموسم الجديد بألمانيا ، ويستعد الحكام لدورى الخليج العربى الذى ينطلق في سبتمبر المقبل، ويشارك فيه 14 فريقًا على رأسهم الشارقة حامل لقب الموسم الماضي، والثنائي الصاعد حديثًا خورفكان وحتا.

ونشر الاتحاد الإماراتى لكرة القدم مقطع فيديو عبر حسابه الرسمى على تويتر للحكام قبل مغادرتهم الإمارات صباح اليوم.

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