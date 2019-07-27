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إسناد إدارة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك لطاقم تحكيم مجرى...

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جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، عن إسناد مباراة القمة 118 بين الأهلى والزمالك غدا إلى طاقم حكام من المجر.

 

الاهلى ضد الزمالك

 

ويصل الطاقم إلى القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة، على أن يتوجه إلى الإسكندرية غدا لإدارة المباراة التى تقام فى برج العرب.

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يذكر أن الأهلى توج بدرع الدورى للمرة الـ41 فى تاريخه بغض النظر عن مباراة الغد.

 

الاهلى ضد الزمالك
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