شكرا لقرائتكم إسناد إدارة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك لطاقم تحكيم مجرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، عن إسناد مباراة القمة 118 بين الأهلى والزمالك غدا إلى طاقم حكام من المجر.

ويصل الطاقم إلى القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة، على أن يتوجه إلى الإسكندرية غدا لإدارة المباراة التى تقام فى برج العرب.

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يذكر أن الأهلى توج بدرع الدورى للمرة الـ41 فى تاريخه بغض النظر عن مباراة الغد.