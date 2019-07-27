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شكرا لقرائتكم إسناد إدارة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك لطاقم تحكيم مجرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويصل الطاقم إلى القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة، على أن يتوجه إلى الإسكندرية غدا لإدارة المباراة التى تقام فى برج العرب.
يذكر أن الأهلى توج بدرع الدورى للمرة الـ41 فى تاريخه بغض النظر عن مباراة الغد.
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