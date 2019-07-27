شكرا لقرائتكم راحة سلبية للاعبي طلائع الجيش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يستأنف فريق طلائع الجيش تدريباته بعد غد بعد أن منح البرازيلى سيرجيو فارياس المدير الفنى للفريق لاعبيه راحة من التدريبات غدا، ويستأنف الفريق تدريباته على ستاد جهاز الرياضة العسكرى بعد أنهى معسكره المغلق بالاسماعيلية اليوم السبت .
وتعاقد طلائع الجيش مع 5 صفقات فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهم: إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى، وعمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز، وإسلام فؤاد من المقاولون العرب.
وأقام طلائع الجيش معسكراً مغلقاً بالإسماعيلية استعداداً للموسم الجديد فى الفترة من 20 يوليو الجارى حتى 27 من نفس الشهر، ويلاقى الطلائع نظيره خورفكان شارقة الإماراتى وديًا فى 31 يوليو الجارى، ثم ينطلق المعسكر الثانى بالإسكندرية فى الفترة من 1 أغسطس حتى 8 من نفس الشهر.
وأنهى طلائع الجيش بطولة الدورى محتلا المركز الثامن برصيد 41 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكهم 39.
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