شكرا لقرائتكم لجنة الحكام ترفض تعيين حكم رابع مصرى بالقمة 118 بين الأهلى والزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم، رفضها بتعيين حكم رابع مصرى، خلال قمة الأهلي والزمالك، المقرر لها غدًا الأحد بملعب برج العرب في الإسكندرية، ضمن ختام الدوري الممتاز.

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وكشف مصدر بلجنة الحكام، أن طاقم حكام المباراة سيكون أجنبيًا بالكامل، موضحًا أن اللجنة أنهت اتفاقها بالفعل مع طاقم حكام أوروبي سيصل القاهرة خلال ساعات لإدارة اللقاء.

يذكر أن الأهلى حسم الفوز بدرع الدورى العام للمرة الـ41 فى تاريخه بغض النظر عن نتيجة مباراة القمة غدا أمام الزمالك.