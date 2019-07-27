بيكيتي سيلفا في الإسماعيلي اليوم...

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جدة - عمرو شويل نجح مجلس إدارة الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، فى التعاقد مع بيكيتى سيلفا صانع ألعاب نادى الشعلة السعودى ومنتخب غينيا بيساو حتى نهاية 2022. ونشرت الصفحة الرسمية للنادى الإسماعيلى عبر فيس بوك صوراً من الظهور الأول لصانع ألعاب الشعلة السعودى المنضم حديثاً لصفوف الدراويش على استاد الإسماعيلية.

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