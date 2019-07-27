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شكرا لقرائتكم قبل القمة 118 .. قائمة هدافى الأهلى والزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يواجه النادى الأهلى نظيره الزمالك فى المباراة المقرر لها الأحد المقبل فى القمة 118 المقرر إقامتها على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.
الأهلى حسم درع الدروى الـ 41 فى تاريخه بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف ووصوله إلى النقطة 77 بفارق 5 نقاط عن وصيف الدورى الزمالك لتصبح مواجهة القمة تحصيل حاصل بالنسبة للفريقين.
الخليج 365 يسلط الضوء فى السطور التالية على قائمة هدافى القمة
عبد الكريم صقر
17 هدفاً، بقميص الفريقين بواقع 10 أهداف بقميص الأهلي، وسبعة بقميص القلعة البيضاء.
مصطفي كامل طه
15 هدفاً، بقميص الفريقين، بواقع 12 هدفاً مع الزمالك، وثلاثة مع الأهلي
مختار التتش
13 هدفاً بقميص الأهلي
محمد أبوتريكة
13 هدفاً، بقميص الأهلي
عماد متعب
10 أهداف بقميص الأهلي
جمال حمزة
9 أهداف بقميص الزمالك
حسام حسن
9 أهداف، بواقع 5 بقميص الأهلي، وأربعة بألوان الزمالك.
صالح سليم
8 أهداف بقميص الأهلي
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