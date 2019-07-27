الارشيف / اخبار الرياضه

قبل القمة 118 .. قائمة هدافى الأهلى والزمالك...

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

Advertisements

شكرا لقرائتكم قبل القمة 118 .. قائمة هدافى الأهلى والزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه النادى الأهلى نظيره الزمالك فى المباراة المقرر لها الأحد المقبل فى القمة 118 المقرر إقامتها على ملعب برج العرب ضمن منافسات  الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

الأهلى حسم درع الدروى الـ 41 فى تاريخه بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف ووصوله إلى النقطة 77 بفارق 5 نقاط عن وصيف الدورى الزمالك لتصبح مواجهة القمة تحصيل حاصل بالنسبة للفريقين.

الخليج 365 يسلط الضوء فى السطور التالية على قائمة هدافى القمة

عبد الكريم صقر

17 هدفاً، بقميص الفريقين بواقع 10 أهداف بقميص الأهلي، وسبعة بقميص القلعة البيضاء.

 

مصطفي كامل طه

15 هدفاً، بقميص الفريقين، بواقع 12 هدفاً مع الزمالك، وثلاثة مع الأهلي

مختار التتش

 13 هدفاً بقميص الأهلي

 

محمد أبوتريكة 

13 هدفاً، بقميص الأهلي

fe419cba72.jpg

Advertisements

عماد متعب
 

 10 أهداف بقميص الأهلي

859bfa83da.jpg

جمال حمزة
 

9 أهداف بقميص الزمالك

42c3315c77.jpg

حسام حسن
 

 9 أهداف، بواقع 5 بقميص الأهلي، وأربعة بألوان الزمالك.

180251fa45.jpg

صالح سليم

8 أهداف بقميص الأهلي

5111c1c678.jpg

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قبل القمة 118 .. قائمة هدافى الأهلى والزمالك... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا