شكرا لقرائتكم وليد أزارو: لن أرحل عن الأهلى وسأستكمل معه حصد البطولات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، عن كشف موقفه من الرحيل عن ناديه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعد ارتباط أسمه بالرحيل لإفساح المجال أمام التعاقد مع مهاجم جديد خاصة وأن القائمة الحمراء يوجد بها 5 لاعبين أجانب فى الوقت الحالى. Advertisements وأكد أزارو فى تصريحات خاصة لـ"سوبر كور"، قائلًا :"لن أرحل عن الأهلى فى الصيف إن شاء الله سأستكمل مسيرتي مع الفريق الأحمر بالموسم القادم وحصد البطولات " وعن الفوز ببطولة الدوري العام شدد المهاجم المغربي ان البطولة كانت صعبة ولكن اللاعبين والجهاز والإدارة الجماهير تكاتفوا لتحقيق البطولة الصعبة وتعاملنا بمقولة العبرة بالخواتيم ،ولعبنا كل مواجهة بشكل منفصل ولم نركز مع المنافسين.

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