آخر تطورات الميركاتو الصيفي.. الزمالك يضم الصفقة الخامسة.. والأهلي يرد بـ2 سوبر

كتب: ضياء السقا

نجح نادي الزمالك في التعاقد مع محمد صبحي حارس بتروجت، لتصبح الصفقة الخامسة للأبيض، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب اليوم السابع، تسلم مسئولو الزمالك الاستغناء الخاص بصبحي، خلال الساعات الماضية، بعد المفاوضات المكثفة التي تمت من أجل إنهاء الصفقة.

تعاقد نادي الزمالك، مع إسلام جابر، لاعب وسط مصر المقاصة، بداية من الموسم الجديد، لمدة خمسة مواسم.

خليفة صلاح

وكان إسلام جابر قد أُعير الموسم الماضي للداخلية، وتألق معهم، وانضم لمنتخب مصر، ووصفه خافيير أجيري المدير الفني السابق للمنتخب بخليفة محمد صلاح، نجم ليفربول.

الزمالك يخطف أنطوي

من ناحية أخرى، أنهى الزمالك اتفاقه مع مسئولي نادي مصر المقاصة، من أجل ضم المهاجم جون أنطوي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب اليوم السابع، حصل مهاجم الأهلي السابق، على مقدم تعاقده من الزمالك بعد الجلسة التي عقدها بمقر النادي.

عودة عبد الشافي

وفي سياق متصل، تعاقد الزمالك مع محمد عبد الشافي الظهير الأيسر لفريق أهلي جدة، ووقع اللاعب، على عقود الانتقال للنادي الأبيض، لمدة 3 سنوات، في جلسة عقدها مع مسؤولي الزمالك خلال الساعات الماضية، بحسب اليوم السابع.

صفقة القرن

وكان الزمالك قد تعاقد في وقت سابق مع لاعب الوسط المغربي أشرف بن شرقي نجم الهلال السعودي والوداد المغربي السابق.

وقال رئيس الزمالك، في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم" على قناة "المحور": "حصلنا على توقيع بن شرقي لمدة ثلاث سنوات، وأشكر أمير وأحمد مرتضى على الجهد الذي تم بذله لإتمام تلك الصفقة القوية".

وكان مرتضى منصور، قد وصف صفقة بن شرقي بـ"صفقة القرن".

ويشغل بن شرقي كل أماكن الهجوم سواء الجناح الأيمن أو صانع اللعب أو المهاجم الثاني، ومركز الأساسي هو الجناح الأيسر مركز "كهربا" نجم الزمالك الذي أقترب من الرحيل عن ناديه.

وكان رئيس نادي الزمالك، أعلن منذ أيام عن تعاقده مع 5 صفقات سوبر، من بينهم ثنائي أجنبي، مؤكدا اقتراب محمد عواد حارس الإسماعيلي من الانضمام للقلعة البيضاء بنسبة 85%.

وأضاف رئيس نادي الزمالك في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم"، على فضائية "المحور": "الاختلاف مع الإسماعيلي على الأمور المالية، وهناك تواصل مستمر مع إبراهيم عثمان رئيس نادي الإسماعيلي بشأن التعاقد مع محمد عواد في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وإذا احتاج الدراويش أي لاعب سنوافق".

وفي مفاجأة سارة، قال منصور: "نجحنا في إتمام عدة صفقات ستسعد جماهير الزمالك، ولن نعلن عن أي صفقة جديدة إلا بعد مباراة الأخيرة في الدوري أمام الأهلي"، مشيرا إلى تعاقد الأبيض حتى الآن مع خمسة لاعبين سوبر من بينهم ثنائي أجنبي.

صفقات الأهلي

على الجانب الأخر، اقترب الأهلي من التعاقد بشكل رسمي مع محمود متولى، مدافع الإسماعيلي.

وبحسب اليوم السابع، حسم مسئولو النادى الأهلي صفقة متولى، بمقابل مالى فقط تم الاتفاق عليه بين الطرفين دون أن ينتقل لاعبين من القلعة الحمراء للدراويش كما كان مُقرراً من قبل.

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من ناحية أخرى، تشير الأنباء إلى اقتراب الأهلي من التعاقد مع محمد مجدي قفشة صانع ألعاب بيراميدز.

وكان اللاعب قد نشر على حسابه على انستجرام مؤخرا، صورة له أثناء إجراء فحوصات طبيبة، مما دفع البعض للربط بين تلك الصورة وانتقاله للقلعة الحمراء.

وكانت قناة “تايم سبورت”، قد أعلنت عن تعاقد النادي الأهلي مع حسام حسن مهاجم نادي سموحة لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

ونجحت إدارة النادي الأهلي في تفعيل بند البيع بعدما تم الإتفاق علي مبلغ يعادل 20 مليون جنيه في خزينة نادي سموحة وإعارة الحناوي موسمين و إسلام محارب لمدة موسم.

وكان الأهلي قد أبرم أولى صفقاته الصيفية بالتعاقد مع المالي أليو ديانج، لاعب وسط مولودية الجزائر، لمدة خمسة مواسم قادمة.

جاء ذلك بعد فترة من التفاوض استمرت أكثر من شهر في ضوء ترشيح الجهاز الفني والسعي لاستفادة الأهلي من جهوده.

وعليه، كلف الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات، بالسفر إلى الجزائر قبل يومين لإتمام إجراءات التعاقد في ظل وجود عدة عروض للاعب من دول بلغاريا وتونس والسعودية، ليتم توقيع العقود بعد جهود كبيرة من مدير التسويق والتعاقدات، والذي حرص على الرجوع إلى الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، والمكلف بشئون كرة القدم في كافة الأمور، وذلك خلال الساعات الماضية.

يذكر أن ديانج البالغ من العمر 21 عاما، يشغل مركز لاعب الوسط المدافع، ويعد أحد لاعبي منتخب مالي الأوليمبي.

وانضم المالي لصفوف مولودية الجزائر ليصبح محط أنظار العديد من الفرق إلا أن رغبة اللاعب والمفاوضات الجادة حسمت الصفقة لصالح الأهلي.

وفي سياق متصل، أعلنت ادارة النادي الأهلي رسميًا عن تجديد عقد استعارة رمضان صبحي، لاعب هدرسفيلد الإنجليزي لمدة موسم جديد.

وبحسب الموقع الرسمي للأهلي، جاء ذلك بعدما كلف الخطيب، المهندس خالد مرتجي عضو المجلس، بالسفر إلى لندن لإتمام إجراءات التعاقد خاصة بعدما طالت فترة التفاوض بين الطرفين نظرًا لرغبة النادي الإنجليزي في استعادة لاعبه رمضان صبحي إلى صفوفه، وبالفعل غادر مرتجي وبصحبته نادر شوقي وكيل أعمال اللاعب إلى لندن قبل 48 ساعة لاستكمال المفاوضات والاتفاق على كافة شروط التعاقد بالتنسيق مع رئيس النادي، الذي كان على تواصل دائم معه. وعقد مرتجي عدة جلسات مع مسئولي هدرسفيلد، ونجح في الاتفاق على كافة الشروط المالية، وغيرها، حتى تم توقيع العقود رسميًا، وأصبح رمضان صبحي أحد لاعبي الأهلي في الموسم الجديد.

يأتي هذا في إطار الخطة المتكاملة من جانب الكابتن محمود الخطيب المفوض بشئون الكرة، ولجنة التخطيط، لدعم صفوف فريق الكرة في الموسم القادم لتحقيق طموحات أعضاء وجماهير الأهلي سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

صفقات بيراميدز

أعلنت إدارة نادي بيراميدز، مؤخرا، إنهاء إجراءات التعاقد رسيما مع اسلام عيسي لاعب نادي المصري البورسعيدي للإنضمام إلي صفوف الفريق .

وجاء ذلك بعد مفاوضات قادها المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي ومعه عمرو بسيوني مدير التعاقدات مع اللاعب , لدعم صفوف الفريق الموسم المقبل ليحل عيسي بديلا لـ " كينو " .

وكان بيراميدز، قد تعاقد مع المهاجم أحمد علي، بعدما دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب، ليصبح أولى صفقاته الصيفية.

وهاجم محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة نادي المقاولون، إدارة بيراميدز بعد التعاقد مع أحمد علي مهاجم الفريق، واصفاً طريقة التعاقد مع اللاعب بأنها سياسة "قرصنة".

وأوضح رئيس المقاولون، في تصريحات تلفزيونية لقناة صدى البلد، أن بيراميدز لم يحترم تعاقد اللاعب مع ناديه وكان من المفترض الدخول في مفاوضات مباشرة مع النادي الذي يلعب له المهاجم.

وقال: "بيراميدز دفع نصف مليون جنيه كقيمة الشرط الجزائي في عقد أحمد علي، وتفاجأنا بكل هذه الإجراءات كغيرنا ولم نكن نعلم بأن هناك رغبة من بيراميدز في ضمه".

وأضاف: "بيراميدز اتبع أسلوب القرصنة في صفقة ضم اللاعب أحمد علي، وذلك بعدما تفاوض معه دون علم ناديه ودفع الشرط الجزائي".