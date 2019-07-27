شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. طاقم حكام مجرى لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة إسناد مباراة القمة التى تجمع الأهلى والزمالك غداً إلى طاقم حكام من المجر. ويصل طاقم حكام القمة إلى القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة، على أن يتوجه إلى الإسكندرية غداً لإدارة المباراة التى تقام على ملعب برج العرب. يذكر أن الأهلى توج بدرع الدورى للمرة الـ41 فى تاريخه بغض النظر عن مباراة الغد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسميا.. طاقم حكام مجرى لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.