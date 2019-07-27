شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرفض تعيين حكم رابع مصرى فى قمة الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفضت لجنة الحكام باتحاد الكرة تعيين حكم رابع مصرى فى مباراة القمة التى تجمع الأهلي والزمالك غدًا الأحد على ملعب برج العرب فى الإسكندرية، ضمن ختام الدورى الممتاز.

وكشف مصدر بلجنة الحكام أن طاقم حكام المباراة سيكون أجنبيًا بالكامل، موضحًا أن اللجنة أنهت اتفاقها بالفعل مع طاقم حكام أوروبى سيصل القاهرة خلال ساعات لإدارة اللقاء.

يذكر أن الأهلى حسم الفوز بدرع الدورى العام للمرة الـ41 فى تاريخه بغض النظر عن نتيجة مباراة القمة غدا أمام الزمالك.