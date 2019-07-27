رياضة | مران الأهلي.. الغائبون عن مواجهة الزمالك يؤدون تدريباتهم بـ"التتش"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مران الأهلي.. الغائبون عن مواجهة الزمالك يؤدون تدريباتهم بـ"التتش" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الغائبون عن معسكر الفريق المقام في الإسكندرية، تدريباتهم صباح اليوم على ملعب التتش لتجهيزهم للمرحلة المقبلة.

واشتمل المران على جانب بدني وتدريبات الكرة، وذلك ضمن البرنامج الذي أعده اليخاندرو مخطط الأحمال لمجموعة اللاعبين الغائبين عن المواجهة الأخيرة في الدوري.