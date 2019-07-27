رياضة | اليوم.. الأهلي يضع اللمسات الأخيرة قبل القمة 118

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. الأهلي يضع اللمسات الأخيرة قبل القمة 118 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداده لمواجهة الزمالك التي تقام مساء غد على استاد الجيش ببرج العرب في ختام منافسات الدوري العام للموسم 2018-2019، والذي توج الأهلي بلقبه رسميا بعد الفوز على المقاولون العرب.

ويؤدي الأهلي مرانه الأخير مساء اليوم في برج العرب والذي يشتمل على جانب خططي وبعض الجمل الفنية التي يرغب الجهاز الفني في تنفيذها خلال مواجهة الزمالك.

ويعسكر الأهلي في الإسكندرية منذ يوم الثلاثاء الماضي، حيث خاض الفريق مباراة المقاولون العرب، فيما يلتقي غدا مع الزمالك في آخر مباراة ببطولة الدوري.