رياضة | رحلات طيران مجانية لمساندة الوحدة الإماراتي أمام النصر في دوري الأبطال

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أكد مصدر مسؤول داخل نادي الوحدة الإماراتي، بأن النادي قد قرر تنظيم بعض البرامج التفاعلية للجماهير خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى كون النادي سيجري قرعة للحسب على تذاكر طيران وإقامة فنادقية في الرياض، وهذا لتشجيع الجماهير على السفر إلى هناك من أجل مساندة الفريق في مباراته أمام نادي النصر السعودي في بطولة دوري أبطال آسيا.

وقالت صحيفة "الإتحاد" الإماراتية في هذا الصدد، بأن تدريبات نادي الوحدة تشهد حضور جماهيري على أعلى مستوى خلال الفترة الحالية، وذلك عقب إعلان مجلس الإدارة عن البراميج التفاعلية من أجل مؤازرة الفريق الوحداي قبل مباراته في ثمن نهائي دوري الأبطال.

ويذكر بأن الإتحاد الآسيوي لكرة القدم كان قد حدد موعد مباراة النصر السعودي والوحدة الإماراتي في ثمن نهائي بطولة دوري أبطال آسيا والتي من المقرر أن تقام يوم 5 أغسطس في مدينة الرياض وبالتحديد على الملك فهد الدولي، في حين ستكون مباراة العودة يوم 12 أغسطس كذلك على أرضية ملعب آل نهيان بدولة الإمارات العربية المتحدة.