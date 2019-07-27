رياضة | عرض مغري يطيح بآمال الأهلي في الصفقة الكبرى

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كشفت تقارير صحفية جزائرية، أن نادي بوردو الفرنسي قد بدأ في مفاوضات جادة مع إدارة نادي الترجي الرياضي التونسي، وذلك بهدف الحصول على خدمات اللاعب يوسف البلايلي في الفترة المقبلة، وهذا قبل غلق سوف الإنتقالات الصيفية الحالية في 31 أغسطس المقبل.

وأوضح موقع "الصريح" التونسي، بأن إدارة بوردو قد قدمت عرضا رسميا لنادي الترجي للحصول على توقيع "يوسف البلايلي" مقابل 2.5 مليون يورو، ولكن إدارة النادي قد أخبرت الفريق الفرنسي، بأنها تريد الحصول على مبلغ مالي يصل لنحو 4 أو 5 مليون يورو للتنازل عن خدمات البلايلي.

يذكر بأن نجم منتخب الجزائر والمتوج بلقب الكان 2019 "يوسف البلايلي" قد تلقى عروض جادة من عدة أندية عربية وخليجية في الفترة الأخيرة، ووصلت قيمة هذه العروض لنحو 4 مليون يورو بحسب ما كشفت بعض التقارير الإعلامية.

والجدير بالذكر، بأن النادي الأهلي المصري قد بدأ من قبل رغبة في التعاقد مع "يوسف البلايلي" ولكن يبدو بأن القيمة المالية المرتفعة للاعب قد تقف حائل أمام إنتقال اللاعب لصفوف القلعة الحمراء.