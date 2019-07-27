اونلاين | يلا شوت PLUS: مشاهدة مباراة برشلونة وتشيلسي بث مباشر Barcelona Griezmann يلا شوت رابط ماتش برشلونة Goal

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أندريس إنييستا سيكون حاضرا في التشكيلة الأساسية لفريق فيسيل كوبي في مواجهة اليوم أمام برشلونة ويحاول فالفيردي الاستفادة من تلك المباريات الودية تحضيراً للموسم الجديد الذي سيشهد منافسة شرسة مع الغريم التقليدي ريال مدريد.

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