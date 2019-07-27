اونلاين | يلا شوت Plus مشاهدة مباراة برشلونة وفيسيل كوبي في بطولة راكوتين الودية يلا شوت مباشر Barcelona TV

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت Plus مشاهدة مباراة برشلونة وفيسيل كوبي في بطولة راكوتين الودية يلا شوت مباشر Barcelona TV والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي فيسيل كوبي الياباني لاستضافة برشلونة على ملعبه ظهر اليوم السبت 27/7/2019 وذلك بالمباراة الودية التي تجمع الطرفين في إطار الاستعدادات للموسم الرياضي المقبل 2019/2020.

ويلتقي نادي برشلونة مع فيسيل كوبي اليوم السبت في تمام الساعة 11:00 ظهراً بتوقيت القاهرة و12:00 بتوقيت مكة المكرمة و1:00 بتوقيت دولة الإمارات.

وستكون مباراة خاصة حيث يلعب أندريس إنييستا ضد فريقه السابق برشلونة، ويحاول فالفيردي الاستفادة من تلك المباريات الودية تحضيراً للموسم الجديد الذي سيشهد منافسة شرسة مع الغريم التقليدي ريال مدريد.

وتعتبر هذه المباراة الثانية الودية للبارسا بعد خوض مباراة شرسة ضد تشيلسي والتي خسروها بهدفين مقابل هدف حيث سجل للبلوز أبراهام وباركلي بينما أحرز إيفان راكيتيش.

تشكيلة برشلونة المتوقعة:

Advertisements

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: نيسلسون سيميدو - كلير توديبو - صامويل أومتيتي - سيرجي روبيرتو

خط الوسط: رافينيا - دي يونج - ريكي بويج

خط الهجوم: أنطوان جريزمان - بيريز - عثمان ديمبلي

وستكون مباراة برشلونة مع فيسيل كوبي الودية مذاعة عبر قناة برشلونة Barcelona TV، ويمكنكم متابعينا الكرام متابعة ومشاهدة المباراة لحظة بلحظة عبر موقع الخليج 365 الرياضي يلا شوت yalla shoot.