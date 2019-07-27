شاهد.. آثار الاعتداء البرازيلي تظهر على جريزمان

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مر أنطوان جريزمان نجم برشلونة الإسباني، بموقف عصيب خلال ظهوره الأول مع الفريق الكتالوني، في مباراة ودية ضد تشيلسي الإنجليزي.
وتعرض جريزمان لتدخل عنيف من البرازيلي جورجينيو لاعب البلوز، ظهرت آثاره في صورة نشرتها صحيفة سبورت، للركبة اليمنى للنجم الفرنسي.
وركزت الصحيفة الكتالونية أثناء حوارها مع جريزمان على ركبته، التي ظهر عليها آثار التدخل العنيف للاعب وسط تشيلسي.
وأشارت إلى أن جريزمان شعر بالقلق حينها فور سقوطه على الأرض، إلا أن المهاجم الفرنسي وجد ركبته تستجيب للحركة.
ويقود أنطوان جريزمان تشكيلة برشلونة في مباراته الودية ضد فيسيل كوبي الياباني، اليوم السبت.
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