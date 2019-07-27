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روما يقتنص جوهرة سان جيرمان

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اقترب نادي روما الإيطالي من تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بضم أحد لاعبي باريس سان جيرمان.

وقالت صحيفة ليكيب الفرنسية، إن نادي روما اتفق على ضم روبن بروفدنس مهاجم الفريق الشاب بالنادي الباريسي.

وأضافت أن بروفدنس (18 عاما) سيوقع على عقد يربطه بذئاب العاصمة الإيطالية لمدة 3 مواسم.

وكشفت ليكيب، أن خزينة النادي الباريسي ستنتعش من هذه الصفقة بمبلغ قيمته 500 ألف يورو، مع احتفاظها أيضا بنسبة من بيع اللاعب الشاب مستقبلا.

وأشارت إلى أن بروفدنس يعد من أهم ركائز الفريق الشاب لسان جيرمان تحت 19 عامًا، والذي كان يقوده الموسم الماضي، اللاعب المعتزل تياجو موتا.

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