فالفيردي يدفع بوجه جديد في ودية فيسيل كوبي

أعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة الإسباني تشكيلة فريقه التي ستخوض المباراة الودية ضد فيسل كوبي الياباني، اليوم السبت. ودفع فالفيردي بوجه جديد في خط الدفاع لإراحته جيرارد بيكيه، حيث سيشارك رولاند أراوخو مدافع الفريق الرديف بجوار كليمنت لينجليت. ولا تشهد تشكيلة البارسا مفاجآت أخرى، حيث يتواجد مارك أندريه تير شتيجن في حراسة المرمى أمامه أراوخو ولينجليت والظهيرين جوردي ألبا ونيسلون سيميدو. وفي وسط الملعب يتواجد الثلاثي إيفان راكيتيتش وسيرجيو بوسكيتس وريكي بويج، خلف ثلاثي الهجوم رافينيا وكولادو وأنطوان جريزمان.

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