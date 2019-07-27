المنتخب الوطني يواصل استعداده للمشاركة في بطولة غرب اسيا في العراق

يواصل المنتخب الوطني استعداده من اجل المشاركة في بطولة غرب اسيا في العراق.

ومن المقرر ان تنطلق البطولة الـ 30 من يوليو الجاري وتستمر حتى الـ 14 من أغسطس، وتتواجد اليمن ضمن المجموعة الأولى والتي تضم أيضاً كلاً من فلسطين، سوريا، العراق ولبنان.

وأقام منتخبنا الوطني معسكراً داخلياً في مدينة المكلا على ملعب بارادم، وينوع المنتخب تمارينه التي تقام يومياً على فترتين صباحية ومسائية، بين التمارين البدنية والتكتيكية، بهدف الوصول إلى أفضل قدر من الجاهزية قبل التوجه إلى العراق للمشاركة في البطولة.