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المنتخب الوطني يواصل استعداده للمشاركة في بطولة غرب اسيا في العراق

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يواصل المنتخب الوطني استعداده من اجل المشاركة في بطولة غرب اسيا في العراق.

ومن المقرر ان تنطلق البطولة الـ 30 من يوليو الجاري وتستمر حتى الـ 14 من أغسطس، وتتواجد اليمن ضمن المجموعة الأولى والتي تضم أيضاً كلاً من فلسطين، سوريا، العراق ولبنان. 

وأقام منتخبنا الوطني معسكراً داخلياً في مدينة المكلا على ملعب بارادم، وينوع المنتخب تمارينه التي تقام يومياً على فترتين صباحية ومسائية، بين التمارين البدنية والتكتيكية، بهدف الوصول إلى أفضل قدر من الجاهزية قبل التوجه إلى العراق للمشاركة في البطولة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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