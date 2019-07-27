سقوط ريال مدريد لا يقلق راموس

لم يبد سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد أي قلق، عقب خسارة فريقه الثقيلة ضد أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-7 فجر اليوم السبت، ضمن منافسات الكأس الدولية للأبطال.

وقال راموس في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "كنا كالمشردين، يمكنك أن تخسر مباراة بعدة سيناريوهات، ولكن ليس بمثل هذه الطريقة، ولكنها في النهاية مواجهة ودية الهدف منها تجهيز الفريق، لقد تعاملنا معها على أنها بروفة، بينما خاض أتلتيكو مدريد المواجهة وكأنها نهائي".

وأكد: "بالطبع الخسارة ثقيلة، وبعد مستوانا الهزيل في الشوط الأول، كان هدفنا أن ننسى أول 45 دقيقة والفوز بالشوط الثاني، وهو ما نجحنا في تحقيقه على الأقل، إنها نتيجة سيئة للغاية".

وأضاف قائد الملكي: "الطموح ما زال موجودا، لقد توجنا بالعديد من الألقاب، ولكن ذلك أصبح جزء من الماضي، ويجب أن ننسى ما حدث في الموسم الأخير، ومن المبكر جدا تقييم مستوى الفريق، ويجب أن نواصل العمل بجدية، لقد فاجأنا لاعبو أتلتيكو مدريد في بداية اللقاء، ولعبوا بإصرار شديد".

Advertisements

وأشار: "محبطون لأن أتلتيكو مدريد المنافس المباشر لنا في المدينة، ريال مدريد يتألم بعد أي خسارة، ولكن لا داع للقلق، إنها مجرد بداية ونحن في مرحلة الإعداد، وسنتحسن تدريجيا".

وألمح راموس: "الربط بين ما يحدث بسبب رحيل لاعبين أو الوافدين الجدد تقييم غير عادل، ريال مدريد ما زال كما هو، واللاعبون ملتزمون بتعليمات المدير الفني، والفريق يعمل بشكل جيد تكتيكيا، لذا لا مجال لأي قلق في الوقت الحالي".

وشدد المدافع الدولي: "لا ننشغل بما يدور في سوق الانتقالات من شائعات سواء صحيحة أم خاطئة، جاريث بيل ما زال زميلنا، وسعداء بتواجده، ومستقبل أي لاعب يتوقف عليه".

وأتم سيرجيو راموس تصريحاته بالتأكيد على أن ريال مدريد قادر على الفوز بالألقاب، قائلا "إذا لم أثق في قدرات هذا الفريق، أو أشك بنسبة 1% في نجاحه، سأكون أول الراحلين عن صفوف الملكي".