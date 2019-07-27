سترلينج يستشهد بمارادونا وبيليه للتأكيد على جماعية السيتي

أشاد رحيم سترلينج نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، بزملائه اللاعبين، مؤكدًا في الوقت ذاته، أن الفريق السماوي في انتظار تحديات كبيرة خلال الموسم المقبل.
وقال سترلينج في تصريحات لصحيفة الديلي ميل "بالطبع دوري أبطال أوروبا المسابقة الأكثر شهرة، ولكن كل جولة في البريميرليج تتمتع بمذاق مختلف".
وأضاف الدولي الإنجليزي "نخوض مواجهات في ملاعب صعبة للغاية مثل كريستال بالاس وبيرنلي، إنها مهمة شاقة تستغرق وقتا وجهدا مضاعفا".
وأكد رحيم "الموسم الجديد سيكون أكثر صعوبة، فالاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة على التوالي سيكون تحديا كبيرا لنا".
ولفت "الأندية الكبيرة بما فيها ليفربول ستحاول تجريدنا من الألقاب، لكن مانشستر سيتي لا يضم بين صفوفه لاعبًا يرى أنه الأفضل، ولا يوجد بيننا مغرور أو من يرى نفسه بيليه أو مارادونا".
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