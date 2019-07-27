زفيريف يعلن انفصاله عن ليندل

انفصل الألماني ألكسندر زفيريف، عن مدربه إيفان ليندل، بعد التعاون معه لمدة 10 أشهر، شهدت تتوجيه بلقب البطولة الختامية للموسم العام الماضي.

وقال ليندل في بيان نشره موقع رابطة محترفي التنس "لدي الكثير من الإيمان في زفيريف، هو لا يزال صغير السن، أعتقد أنه سيصبح لاعبًا عظيمًا في المستقبل".

وأضاف "زفيريف يعاني من بعض المشاكل خارج الملعب، تصعب عليه العمل بصورة مستمرة وفقًا لفلسفتي".

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ويحتل ألكسندر زفيريف، التصنيف الخامس عالميًا، ويخوض اليوم السبت، مباراة نصف نهائي بطولة هامبورج للتنس.

واعتمد زفيريف، على والده في تدريبه، قبل أن يعمل بعدها مع خوان كارلوس فيريرو، في الفترة بين أغسطس/آب 2017 ويناير/كانون ثان 2018.

وقال زفيريف "أكن كل الاحترام والتقدير لإيفان ليندل، عملت معه على مدار 10 أشهر، وكان من الرائع تواجده إلى جانبي والفوز معه بلقب البطولة الختامية، ولكن في النهاية وجدنا أن كل منا يسير في طريق مختلف".