شكرا لقرائتكم دي روسي ينضم الى بوكا جونيورز لعام واحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بوينوس ايرس (الارحنتين) -أ ف ب - | منذ 5 ساعات في 27 يوليو 2019 - اخر تحديث في 27 يوليو 2019 / 09:22

أعلن نادي بوركا جونيورز الأرجنتيني لكرة القدم في حسابه بتويتر ان لاعب الوسط الدولي الايطالي السابق دانييلي دي روسي انضم الى صفوفه لمدة عام واحد.



واعرب بوكا جونيورز عن سعادته بالتعاقد مع بطل العالم 2006 مع ايطاليا، وكتب "دانييلي دي روسي وقع على عقد لموسم واحد وهو بمثابة تعزيز جديد لبوكا".

ووصل دي روسي، البالغ من العمر 36 عاما لعب نصفها (18 عاما) مع روما، إلى بوينس آيرس، ومن المتوقع أن يتم تقديمه يوم الاثنين، وكان دي روسي، الصديق للعديد من اللاعبين الأرجنتينيين، صرح قبل وصوله إلى الأرجنتين "لم أستطع إنهاء مسيرتي بدون اللعب مع بوكا".

وخاض دي روسي 616 مباراة مع روما وسجل له 63 هدفا في جميع المسابقات وأحرز معه لقب الكأس الإيطالية مرتين عامي 2007 و2008، إضافة الى الكأس السوبر عام 2007.