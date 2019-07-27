شكرا لقرائتكم خالد الغندور يحتفل بعيد ميلاده الـ49 اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يوافق اليوم السبت 27 يوليو، عيد ميلاد خالد الغندور نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، رقم 49، حيث ولد الغندور في عام 1970 في محافظة القاهرة، وتقلد "بندق" كما تحب أن تلقبه جماهير القلعة البيضاء، شارة قيادة فرسان ميت عقبة في الفترة من 1997 حتى اعتزاله عام 2003 .

وعن لقب "بندق" الذي عرف به الغندور فكان السبب قصر قامته، ويعد خالد الغندور من أكثر قائدي الفريق فوزاً بالبطولات في تاريخ نادي الزمالك ، ويعد بندق من ابرز النجوم الذين لهم صولات وجولات فى المباريات التاريخية للابيض خاصة لقاءءا القمة بين الاهلى والزمالك .

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وأحرز الغندور العديد من الاهداف خلال مشواره الكروى، كما خاض بندق رحلة احتراف قصيره في نادى كاظمه الكويتى.

شارك الغندور مع منتخب مصر الأوليمبي في دورة الألعاب الأوليمبية الصيفية عام 1992، وكان ضمن قائمة الفراعنة المشاركة في كأس الأمم الأفريقية عام 1994، ولعب بندق في 3 مباريات دولية مع المنتخب الأول.