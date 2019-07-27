- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خالد الغندور يحتفل بعيد ميلاده الـ49 اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وعن لقب "بندق" الذي عرف به الغندور فكان السبب قصر قامته، ويعد خالد الغندور من أكثر قائدي الفريق فوزاً بالبطولات في تاريخ نادي الزمالك ، ويعد بندق من ابرز النجوم الذين لهم صولات وجولات فى المباريات التاريخية للابيض خاصة لقاءءا القمة بين الاهلى والزمالك .
وأحرز الغندور العديد من الاهداف خلال مشواره الكروى، كما خاض بندق رحلة احتراف قصيره في نادى كاظمه الكويتى.
شارك الغندور مع منتخب مصر الأوليمبي في دورة الألعاب الأوليمبية الصيفية عام 1992، وكان ضمن قائمة الفراعنة المشاركة في كأس الأمم الأفريقية عام 1994، ولعب بندق في 3 مباريات دولية مع المنتخب الأول.
كانت هذه تفاصيل خبر خالد الغندور يحتفل بعيد ميلاده الـ49 اليوم... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.