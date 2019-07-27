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شكرا لقرائتكم الزمالك يدرس الأهلى بمشاهدة لقاء المقاولون وتعليمات لإيقاف الجبهتين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كما جاءت تعليمات خالد جلال المدير الفنى للزمالك للاعبى الأبيض حول بعض النقاط الفنية ومنها كيفية إيقاف خطورة الجبهة اليسرى للتونسى على معلول الظهير الأيسر للأحمر، خاصة بعدما شهدت هذه الجبهة تفوق للفريق الأحمر فى العديد من المباريات وصنع منها معلول العديد من الأهداف لفريقه فى المباريات الأخيرة بالمسابقة.
من ناحية أخرى، حرص عبد الحميد بسيونى، مدرب عام الزمالك، على الحديث مع اللاعبين على ضرورة لم الشمل وغلق ملف ضياع لقب الدورى تماما، مطالبا اللاعبين بالتفكير فقط على مُصالحة الجماهير خلال مباراة الأهلى، لما يمثله الديربى من أهمية خاصة حيث تعتبره الجماهير بطولة خاصة بعيدة عن التتويج بلقب الدورى، كما حرص بسيونى على عقد عدد من الجلسات مع اللاعبين لرفع الروح المعنوية بعدما كان يقوم بهذه المهمة أمير عزمى مجاهد، المدرب المساعد السابق للأبيض، لتحفيز اللاعبين قبل المباريات الهامة، قبل أن يفضل أمير عزمي الرحيل عن الجهاز الفنى بشكل رسمى قبل المباراة.
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