شكرا لقرائتكم طلائع الجيش ينهى معسكره بالإسماعيلية اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر البرازيلى سيرجيو فارياس المدير الفنى لفريق طلائع الجيش، بإنهاء معسكر الفريق المغلق بالإسماعيلية، ويعود إلى القاهرة اليوم.

وأقام طلائع الجيش معسكراً مغلقاً بالإسماعيلية استعداداً للموسم الجديد فى الفترة من 20 يوليو الجارى حتى 27 من نفس الشهر، ويلاقى الطلائع نظيره خورفكان شارقة الإماراتى وديًا فى 31 يوليو الحالى، ثم ينطلق المعسكر الثانى بالإسكندرية فى الفترة من 1 أغسطس حتى 8 من نفس الشهر.

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وتعاقد طلائع الجيش مع 5 صفقات فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهى: إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى، وعمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز، وإسلام فؤاد من المقاولون العرب.

وأنهى طلائع الجيش بطولة الدورى محتلا المركز الثامن برصيد 41 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكهم 39.