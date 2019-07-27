اكستريم exTRa: مشاهدة مباراة برشلونة وفيسيل كوبي بث مباشر يلا شوت KoRa online في العارضة برشلونة...

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مباراة برشلونة وفيسيل كوبي بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وفيسيل كوبي بث مباشر برشلونة مباراة برشلونة وفيسيل كوبي بث مباشر مشاهدة مباراة فيسيل كوبي وبرشلونة kora star، ومن الجدير بالذكر أن صفقة نيمار أصبحت الحديث الأكثر تداولاً في الصحافة الرياضية بعدما أجرى رئيس نادي برشلونة اتصالاً برئيس نادي باريس سان جيرمان يطلب منه نيمار لكنه تفاجأ بأن بالرد بأن اللاعب ليس للبيع، وقد أكد رئيس نادي برشلونه أنه مهتم بالتعاقد مع اللاعب في حين تغيير رغبة الفريق.

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دقائق قليلة على انطلاق المباراة التي تجمع بين برشلونة وفيسيل كوبي في بطولة كأس الراكيتون الودية في اليابان، حيث وصل الفريقين إلى ملعب المباراة، وقد دخل لاعبي الفريقين إلى ملعب المباراة منذ قليل من أجل إجراء عمليات الإحماء وسط أهازيج الجماهير الحاضرة للمباراة.

انطلاق الشوط الأول من عمر المباراة الآن بين برشلونة وفيسيل الياباني في كأس الراكيتون الودي.