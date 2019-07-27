قائمة القمة 118.. استبعاد 7 لاعبين من الزمالك.. و6 من الأهلي

كتب: ضياء السقا

عشاق الكرة المصرية، على موعد مع مباراة القمة 118، بين الأهلي والزمالك، في الثامنة مساء الأحد، على ملعب برج العرب، بالإسكندرية، في إطار الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

قائمة الزمالك

من جانبه أعلن خالد جلال، المدير الفني للزمالك، قائمة فريقه، استعدادا لمواجهة الأهلي.

وتضم قائمة الزمالك كلا من:

حراسة المرمى: عماد السيد وعمر صلاح .

خط الدفاع: حمدي النقاز و عبد الله جمعه ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام



خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز ومحمد حسن ومحمد إبراهيم وأحمد مدبولي وأحمد سيد زيزو وإبراهيم حسن وأيمن حفني ومحمد عنتر

خط الهجوم: حميد أحداد وعمر السعيد .

وشهدت القائمة غياب كل من محمود جنش للإصابة ويوسف أوباما للإيقاف ومصطفى فتحي وخالد بوطيب لعدم الجاهزية، وحازم إمام وبهاء مجدي ومحمود عبد المنصف لأسباب فنية.

قائمة الأهلي

على الجانب الأخر، كشف مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، عن قائمة فريقه.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد طارق سليمان.

الدفاع: أحمد فتحي ومحمد نجيب ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني وباسم علي وعلي معلول وأيمن أشرف.

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الوسط: حسام عاشور وعمرو السولية وهشام محمد وحمدي فتحي.

وسط الهجوم: رمضان صبحي وجونيور أجايي وحسين الشحات وصالح جمعة وأحمد الشيخ ووليد سليمان وجيرالدو وناصر ماهر.

وفي الهجوم: وليد أزارو ومروان محسن.

وشهدت القائمة عودة المدافع ياسر إبراهيم بعد الإيقاف، وغياب أحمد علاء ومحمود وحيد وإسلام محارب ومحمد شريف وأحمد حمودي وصلاح محسن لأسباب فنية.

وحقق النادي الأهلي رسميا، لقب بطولة الدوري، للمرة الرابعة على التوالي، والـ41 في تاريخه، عقب فوزه على ضيفه المقاولون العرب (3-1)، في المباراة التي جرت بينهما، مساء الأربعاء، على استاد "برج العرب" بالإسكندرية.

وحسم الأهلي اللقب، قبل مواجهته في ختام الدوري مع الزمالك، لتصبح تحصيل حاصل.

وضمن الأهلي المركز الأول ورصيده 77، يليه الزمالك بـ 72 نقطة، ثم بيراميدز ثالثا بـ 70 نقطة، والمصري رابعا بـ52 نقطة.

وتعادل الفريقان في مباراة الدور الأول، سلبيًا فى القمة 117.

تاريخ المواجهات في الدوري

وتقابل الأهلي مع الزمالك في 117 مواجهة رسمية في مسابقة الدوري المصري الممتاز، حقق الفريق الأحمر الفوز في 43 مباراة، مقابل 26 انتصارا للفارس الأبيض، وحسم التعادل نتيجة 48 مباراة بين الفريقين.

واستطاع لاعبو الأهلي تسجيل 143 هدفًا في شباك الزمالك، بينما سجل لاعبو الأبيض 100 هدف فقط في الشباك الحمراء.