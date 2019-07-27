موعد مباراة منتخب شباب اليد مع فرنسا اليوم في نصف نهائي المونديال.. والقناة الناقلة المجانية

كتب: ضياء السقا

يواجه المنتخب المصري لشباب اليد، نظيره الفرنسى، في السادسة مساء اليوم السبت، في نصف نهائي كأس العالم المقام خاليا في إسبانيا.

وكان المنتخب الوطني قد تأهل إلى نصف النهائي، بعد فوزه على نظيره النرويجي في إطار ربع نهائي

ويحلم شباب اليد بتكرار الفوز على المنتخب الفرنسى فى هذه النسخة بعد الفوز فى ختام دور المجموعات بنتيجة 37-32 طمعاً فى حصد تذكرة التأهل للمباراة النهائية للبطولة، ومواصلة الحلم نحو لقب مونديال الشباب للمرة الثانية فى تاريخ الفراعنة بعد نسخة 1993 التى أقيمت بالقاهرة.

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وشهد مشوار منتخب شباب اليد فى هذه النسخة، تحقيق الفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثان لقاءاته بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس الماضى قبل أن يهزم السويد 32 /22 ويحقق فوزا مستحقا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت وأخيرا يحقق مفاجأة ألفوز على فرنسا بنتيجة 37 / 32، وينجح فى تخطى صربيا فى دور الـ 16 بنتيجة 30 / 29 ومن بعدها يحقق الفوزعلى النرويج بنتيجة 29 / 27 فى لقاء ربع النهائى.

القناة المجانية الناقلة

وسيتم بث المباراة عبر قناة الاتحاد الدولي لكرة اليد الرسمية على "يوتيوب"، مجانا.