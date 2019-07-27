شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر يهنئ شباب اليد للوصول للمربع الذهبى بكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب ورئيس نادى سموحة الرياضى، بتحية لمنتخب مصر للشباب لكرة اليد لتأهله للمربع الذهبى ببطولة كأس العالم، بعد فوزه على منتخب النرويج بنتيجة 29 / 27 ونجاحه فى العودة للمباراة.

كما توجه عامر، فى بيان له اليوم، بالتهنئة لاتحاد كرة اليد وللجهاز الفنى والإدارى لمنتخب مصر للشباب لكرة اليد، معربا عن أمله فى أن يحقق هؤلاء النجوم الشباب الفوز ببطولة كأس العالم ليرفع اسم وعلم مصر عاليا.

وكان قد نجح منتخب شباب اليد فى الفوز على نظيره النرويجى بنتيجة 29-27، ليتأهل للمربع الذهبى لكأس العالم للشباب لكرة اليد المقامة فى إسبانيا، وسيلتقى المنتخب المصرى نظيره الفرنسى ثالث النسخة الماضية، الذى تفوق على الدنمارك بنتيحة 35-32 فى المربع الذهبى.