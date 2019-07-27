شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الظهور الأول للغينى بيكيتى سيلفا فى استاد الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الإسماعيلى عبر فيس بوك صوراً من الظهور الأول لـ"بيكيتى سيلفا" صانع ألعاب الشعلة السعودى المنضم حديثاً لصفوف الدراويش على استاد الإسماعيلية.

ونجح مجلس إدارة الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، فى التعاقد مع بيكيتى سيلفا صانع ألعاب نادى الشعلة السعودى ومنتخب غينيا بيساو حتى نهاية 2022.

جاء ذلك فى حضور محمد خلف مدير التسويق ولجنة التعاقدات ومحمد محسن أبو جريشة عضو اللجنة الفنية بالنادى بالإضافة إلى اللاعب ووكيله.

وكانت اللجنة الفنية بالدراويش وافقت على التعاقد مع اللاعب بعدما قدم أداء رائعا مع الأندية التى لعب ضمن صفوفها بجانب منتخب بلاده خلال منافسات كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التى أقيمت بمصر.

وتسعى إدارة النادى للتعاقد مع عدد من اللاعبين الجدد لتدعيم خطوط الفريق قبل بداية الموسم الكروى الجديد 2020 / 2019، فى ظل مشاركته القوية فى البطولات المحلية والعربية.