شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يعود للتدريبات بالقاهرة الاثنين بعد فرمان فارياس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح البرازيلى سيرجيو فارياس المدير الفنى لطلائع الجيش لاعبيه راحة من التدريبات غداً الاحد على أن يستأنف الفريق مرانه الاثنين المقبل على ستاد جهاز الرياضة العسكرى بعد أنهى معسكره المغلق بالاسماعيلية اليوم السبت .

وأقام طلائع الجيش معسكراً مغلقاً بالإسماعيلية استعداداً للموسم الجديد فى الفترة من 20 يوليو الجارى حتى 27 من نفس الشهر، ويلاقى الطلائع نظيره خورفكان شارقة الإماراتى وديًا فى 31 يوليو الجارى، ثم ينطلق المعسكر الثانى بالإسكندرية فى الفترة من 1 أغسطس حتى 8 من نفس الشهر.

وتعاقد طلائع الجيش مع 5 صفقات فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهم: إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى، وعمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز، وإسلام فؤاد من المقاولون العرب.

وأنهى طلائع الجيش بطولة الدورى محتلا المركز الثامن برصيد 41 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكهم 39.