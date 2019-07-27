شكرا لقرائتكم خبر عن كلاكيت رابع مرة.. قمة الأهلي والزمالك.. للشهرة فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية والعربية والأفريقية نحو إستاد برج العرب في تمام الساعة الثامنة من مساء غد الأحد حيث تُقام المباراة الهامة بين قطبي الكرة المصرية الاهلي والزمالك في ختام بطولة الدوري الممتاز ورغم كونها "تحصيل حاصل" بين الفريقين بعدما حسم الاهلي لقب الدوري في الجولة الماضية إلا أن مباراة الليلة تبقي هامة ومثيرة بإعتبار أن مباريات القطبين دائماً ما تمثل بطولة خاصة كما أن الاهلي يسعى لتأكيد فرحة بالتتويج فيما يتطلع الزمالك لتحقيق إنتفاضة واستعادة الكبرياء المفقود عقب خسارة الدوري.

وتاتى هذة المرة الرابعة على التوالى فى بطولة الدورى الممتاز تأتى مباراة بلا فائدة و مؤئرة فى جدول ترتيب البطولة بعد حسم الفريق الاحمر البطولة الـ41 فى تاريخة عقب الفوز على المقاولون العرب فى الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدورى بثلاثية مقابل هدف

ليصل إلى النقطة 77 مواصلا تصدره لقمة البطولة المحلية.

حيث حسم التعادل السلبى ( 0 / 0 ) بين الاهلى و الزمالك نتيجة مباراة الدور الثانى من بطولة الدورى الممتاز موسم 2015 / 2016 .

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تمكن الاهلى من الفوز على الزمالك فى مباراة الدور الثانى بنتيجة ( 2 / 0) فى بطولة الدورى الممتاز موسم 2016 / 2017 .

فاز فريق الزمالك على الاهلى بنتيجة ( 2 / 1 ) فى مباريات الدور الثانى من بطولة الدورى الممتاز موسم 2017 / 2018 .