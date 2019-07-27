شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة فرنسا ..تعرف على مشوار شباب اليد فى مونديال إسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تنتظر الجماهير العاشقة لكرة اليد المواجهة المنتظرة بين منتخبا مصر و فرنسا و المحدد لها السادسة مساء اليوم السبت فى نصف نهائى كأس العالم المقام فى إسبانيا.

وتترقب الجماهير المصرية هذه المواجهة بشغف فى ظل حالة التألق التى ظهر عليها الفراعنة فى الدور الأول بتحقيق العلامة الكاملة بالفوز فى جميع اللقاءات و تخطى دور ال16 و ربع النهائى.

وحقق شباب الفراعنة نتائج مذهلة فى هذه البطولة قبل مواجهة فرنسا فى قبل النهائى وهى:

- الفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال 44 / 17

- الفوز على نيجيريا فى ثانى لقاءاته بنتيجة 47 / 30

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- الفوز على السويد 32 /22

- الفوز على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36

- الفوز على فرنسا بنتيجة 37 / 32 فى ختام الدور الأول

- الفوز على صربيا 30 /29 فى دور الـ16 .

- الفوز على النرويج 29 /27 فى دور الثمانية.