شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور يحتفل بعيد ميلاده اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل خالد الغندور، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، اليوم بعيد ميلاده رقم 49، حيث ولد الغندور عام 1970 فى محافظة القاهرة، وتقلد "بندق"، كما تحب أن تلقبه جماهير القلعة البيضاء، شارة قيادة فرسان ميت عقبة فى الفترة من 1997 حتى اعتزاله عام 2003 .

وعن لقب "بندق"، الذى عرف به الغندور، فكان السبب قصر قامته، ويعد خالد الغندور من أكثر قائدى الفريق فوزاً بالبطولات فى تاريخ نادى الزمالك، ومن أبرز النجوم الذين لهم صولات وجولات فى المباريات التاريخية للأبيض خاصة لقاءات القمة بين الأهلى والزمالك.

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وأحرز الغندور العديد من الأهداف خلال مشواره الكروى، كما خاض رحلة احتراف قصيره في نادى كاظمه الكويتى.

وشارك الغندور مع منتخب مصر الأوليمبي في دورة الألعاب الأوليمبية الصيفية عام 1992، وكان ضمن قائمة الفراعنة المشاركة في كأس الأمم الأفريقية عام 1994، ولعب بندق في 3 مباريات دولية مع المنتخب الأول.