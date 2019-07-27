شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. محمد عبد الشافي يبحث عن النهاية السعيدة فى البيت الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من جديد عاد النجم المصري محمد عبد الشافي، ظهير أيسر أهلي جدة السعودي ومنتخب مصر إلى بيته السابق نادي الزمالك بعدما نجح مسئولو القلعة البيضاء في شيفو، ووقع اللاعب على عقود الانتقال للنادي الأبيض في جلسة عقدها مع مسؤولي الزمالك.

ظهير أيسر فرسان ميت عقبة أصبح في مهمة جديدة في البيت الأبيض، فمنذ رحيله عن الزمالك لخوض تجربة الاحتراف لم يستقر لاعب في هذا المركز داخل القلعة البيضاء، وبات شيفو أمل الزملكاوية في استعادة مركز الظهير الأيسر لقوته وفاعليته في القلعة البيضاء.

عبد الشافي خلال مسيرته الكروية لعب لـ 4 أندية حيث لعب مع غزل المحلة 43 مباراة، ثم انتقل إلى الزمالك ليشارك في 150 مباراة مع القلعة البيضاء، قبل أن يحترف في أهلي جدة ليشارك مع الفريق السعودي في 113 مباراة، بالإضافة لـ 10 مباريات أخرى في الفت ح السعودي.

الخليج 365 يسلط الضوء على أبرز لمسات ظهير أيسر الزمالك في الصور التالية:



ظهير أيسر الزمالك



عبد الشافى اثناء التدريبات



عبد الشافى مع اهلي جدة

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عبد الشافى



عبد الشافي خلال مشاركته مع اهلي جدة



عبد الشافي في التدريبات



عبد الشافي في الجيم



عبد الشافي مع المنتخب



عبد الشافي وشيكابالا