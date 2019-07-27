شكرا لقرائتكم خبر عن "مدرب أجنبى على واحدة ونص".. لاسارتى وكوبر وجوزيه يرفعون شعار "كله يرقص" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشتهر المدربون الأجانب فى الكرة المصرية بخفة ظلهم وتعبيراتهم عن الفرحة بأشكال طريفة خلال احتفالاتهم بالتتويج بالبطولات مع الأندية أو المنتخب الوطنى.

ونرصد لكم أطرف احتفالات المدربين الأجانب فى مصر والتى نالت شهرة واسعة وتفاعل معها الجمهور:

*كوبر

الأرجنتينى هيكتو كوبر، مدرب المنتخب الوطنى السابق، ارتبط بالشعب المصرى كثيراً بعدما حقق إنجاز الفراعنة بالصعود لكأس العالم بعد غياب 28 عاما، وقام كوبر بالغناء فى حفل زفاف ابنة جمال علام رئيس اتحاد كرة القدم السابق، كما ظهر يرقص مع جهازه الفنى بأسوان أثناء زيارة سابقة لمنتخب مصر، بالإضافة لظهوره يردد بعض الأغانى الشهيرة أثناء ظهوره فى لقاء تليفزيونى فضلا عن حفظه النشيد الوطنى وغنائه على الهواء فى لقطة نالت إعجاب الكثيرين.

*مانويل جوزيه

البرتغالى مانويل جوزيه المدرب الأسطورى للنادى الأهلى، تعاقدت معه القلعة الحمراء ثلاث مرات فى بداية الألفية، ثم عاد فى 2004، أخرى عام 2012 ليحقق المارد الأحمر 20 بطولة معه سواء دورى أو كأس أو دورى أبطال أفريقيا ونجح معه الفريق الأحمر فى تحقيق المركز الثالث بكأس العالم للأندية.

صنع جوزيه العديد من الأجيال للأهلى والكرة المصرية، مثل الثلاثى محمد أبو تريكة وعماد متعب والأنجولى فلافيو مثلث مرعب خلال فترة تولى الخواجة البرتغالى القيادة الفنية للأهلى فى منتصف الألفية.

ومازالت الجماهير الأهلاوية تتذكر جوزيه وترتبط بذكريات سعيده أثناء تتويجه بالبطولات مع المارد الأحمر، خاصة أن الخواجة البرتغالى دائم التواجد فى مصر وعمل مستشارا فنيا لوادى دجلة، وكان قريبا من العودة للقلعة الحمراء لأهلى قبل التعاقد مع لاسارتى المدير الفنى الحالى.

Advertisements

جوزيه ظهر فى أحد اللقاءات التليفزيونية وهو يرقص "تانجو"، ويغنى فى لقاء آخر على الهواء.

*فيريرا

المدير الفنى الأسبق للزمالك عاش لحظات فرح كبيرة مع الجماهير البيضاء بعدما قاد قلعة ميت عقبة للتتويج ببطولة الدورى وكأس مصر بعد غياب طويل، ليغنى مع جهازه الفنى على أنغام الأغنية الزملكاوية الشهيرة "أوووه زملكاوى".

*لاسارتى

منذ ساعات قليلة، وبعد نجاحه فى التتويج مع الأهلى ببطولة الدورى العام رقم 41 فى تاريخ القلعة الحمراء، عاش مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى لحظات من الفرحة التى صاحبها الرقص والغناء مع لاعبيه وجهازه المعاون لدرجة دفعته للغناء للاعبه التونسى على معلول على أنغام المزمار البلدى.