شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش ينهى معسكر الإسماعيلية ويعود للقاهرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينهى فريق طلائع الجيش، بقيادة البرازيلى سيرجيو فارياس، معسكره المغلق بالإسماعيلية ويعود للقاهرة اليوم السبت.

وأقام طلائع الجيش معسكراً مغلقاً بالإسماعيلية استعداداً للموسم الجديد فى الفترة من 20 يوليو الجارى حتى 27 من نفس الشهر، ويلاقى الطلائع نظيره خورفكان شارقة الإماراتى وديًا فى 31 يوليو الجارى، ثم ينطلق المعسكر الثانى بالإسكندرية فى الفترة من 1 أغسطس حتى 8 من نفس الشهر.

وتعاقد طلائع الجيش مع 5 صفقات فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهم: إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى، وعمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز، وإسلام فؤاد من المقاولون العرب.

وأنهى طلائع الجيش بطولة الدورى محتلا المركز الثامن برصيد 41 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكهم 39.